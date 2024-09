Montepulciano (Siena), 6 settembre 2024 – Un camion che trasportava piastrelle ha preso fuoco nella serata del 5 settembre sul tratto autostradale A1 all’altezza di Valdichiana.

L'intervento dei vigili del fuoco

Il mezzo pesante è stato totalmente avvolto dalle fiamme e per spengere l’incendio e permettere l’intervento dei vigili del fuoco in sicurezza, è stato necessario chiudere, temporaneamente, la corsia in direzione Nord.