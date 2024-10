Valdelsa regno della pizza. Con Colle c’è Radicondoli. La Pergola Top 100 Word

La Valdelsa come regno della pizza. Recentemente a Milano The Best Pizza ha incluso la Pergola nei Top 100 Word. Tommaso Vatti è il pizzaiolo della Pergola di Radicondoli e tra lui e la pizza c’è una lunga storia di passione, dedizione ed esperienza. Si definisce un "pizzaiolo di paese", legato alla tradizione della cucina del territorio, ma anche uno sperimentatore di farine, impasti e abbinamenti di gusto sorprendenti. "È stato un risultato strepitoso e inaspettato – afferma Vatti a La Nazione –. Viva la pizza della Pergola e tutti i pergolanti. La nostra è una realtà che da sempre valorizza il prodotto territoriale, la tradizione unita all’innovazione. Siamo veramente molto felici". Di riconoscimenti la Pergola ne ha avuti molteplici come i Tre Spicchi della guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso nella sezione Pizze a Degustazione, dedicati agli artigiani più rivoluzionari del settore. Di fatto il Vatti in regione e non solo ha fatto sia da apripista che da scuola per l’approccio alla pizza di qualità. "La nostra è una proposta diversa – commenta Vatti – il nostro è stato un percorso di studio, lavoro e sacrifici. Proponiamo un prodotto profondamente legato al territorio, attraverso una filiera corta e controllata, dagli allevatori ai coltivatori. Ad un giovane che si affaccia al mondo della ristorazione consiglio di stare lontano dai riflettori, ma vicino alla tradizione del territorio. Andando a riscoprire soprattutto chi prima di noi ci ha lasciato un’enorme cultura gastronomica. L’arma vincente per un giovane è sicuramente quella di conoscere il territorio, chi lo vive e le tradizioni che lo accompagnano". La Valdelsa si conferma così un luogo dove la piazza fa da scuola. Non è un caso, infatti, Stefano Canosci, titolare della pizzeria ‘Chicco’ di via Garibaldi, nel centro storico di Colle bassa, è, infatti, a luglio era rientrato ancora una volta tra le 50 top pizza Italia di Luciano Pignataro, Albert Sapere e Barbara Guerra. I titolari, Stefano Canosci, Fabrizio Saiu e Claudia Cici (questi ultimi due sono i nuovi soci), si erano detti soddisfatti per il risultato raggiunto. La Valdelsa dopo tutti questi riconoscimenti è veramente la patria della piazza.

Lodovico Andreucci