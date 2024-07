’Valdelsa Cage Cup’ Calcio protagonista in piazza Arnolfo di Cambio

Calcio, calcetto, calciotto... ne ha conosciute tante di varianti anche in Valdelsa, lo sport nazionale italiano. Ne mancava una, quella ‘in gabbia’ e a colmare la lacuna sarà l’evento ’Valdelsa Cage Cup’ che dal 30 luglio al primo agosto si svolgerà in piazza Arnolfo di Cambio e che promette di essere la grande novità dell’estate valdelsana, proprio come era successo anni fa con la prima apparizione, sempre a Colle, del ‘Calciobalilla Umano’ poi diventato un classico. Una gabbia di 6 metri x 12, dentro la quale 16 squadre di tre giocatori (più due riserve) si daranno battaglia in partite di due tempi di 10 minuti ciascuno, in un torneo che prevede 4 gironi eliminatori e una fase successiva a eliminazione diretta. C’è ancora tempo per le iscrizioni delle squadre, aperte ai numeri 338/4973534 e 345/8054208.