Vacanza finita in tragedia Lacrime per Lorenzo Pucci

E’ finita in tragedia la vacanza all’Elba di una coppia di colligiani. Immediati i soccorsi, ma purtroppo per Lorenzo Pucci, 61 anni, non c’è stato niente da fare. La moglie invece, è stata portata all’ospedale di Portoferraio. E’ ferita, ma non è grave. Mentre viaggiavano sulla loro moto, sulla strada provinciale 26 tra Rio nell’Elba e Rio Marina, intorno alle 12.30 di mercoledì 7 giugno, c’è stato un incidente con un’auto. La coppia era in vacanza all’Elba dove sembra stessero festeggiando l’anniversario di matrimonio. Secondo una prima ricostruzione la moto sarebbe stata tamponata dalla vettura, una Fiat 600 e l’uomo avrebbe sbattuto violentemente contro il guard rail in una curva. Un incidente ha, così, spezzato la vita di Lorenzo Pucci, storico falegname di Gracciano. Lascia la moglie, due figli e tre nipoti. Dopo quasi 40 anni di matrimonio. La comunità colligiana si stringe intorno alla famiglia e piange la scomparsa. Lorenzo Pucci, infatti, era un uomo ed un volto conosciuto da tutta la città. Pucci viene ricordato come un amante dei viaggi e delle moto. Appassionato anche di scultura. Il suo lavoro, infatti, per la bravura era da considerarsi un artigianato artistico. Mercoledì mattina sul luogo del tragico incidente i volontari della Pubblica Assistenza di Cavo, sono stati coadiuvati da un soccorritore della Misericordia di Porto Azzurro che si è trovato a passare sulla strada, sono giunti sul posto anche i sanitari della Misericordia di Rio Marina e dell’automedica di Portoferraio. Ci sono stati tentativi di rianimazione, ma purtroppo senza esito. Attivato anche il Pegaso 2, il volo però è stato annullato con la constatazione del decesso. I carabinieri hanno svolto i rilievi e sottoposto il conducente dell’auto all’alcool test che è risultato negativo, mentre per il test su eventuale uso di stupefacenti, previsto di prassi, i tempi di risposta sono più lunghi. La Procura ha disposto l’autopsia. Non si ha ancora informazione di quando si svolgeranno i funerali La comunità colligiana a lutto per un uomo che aveva fatto della disponibilità il tratto della sua anima, della sua essenza. Descritto da tutti, infatti, come un uomo gioviale, tranquillo e buono. Colle perde in un tragico incidente un uomo che sapeva regalare significativi ed attenti gesti di profondità umana.

Lodovico Andreucci