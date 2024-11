’Va’ dove ti porta il bus’ a scuola. I disegni sulla città vista dal finestrino

Torna ’Va’ dove ti porta il bus’, il progetto di Autolinee Toscane che porta a scuola l’educazione ambientale, la mobilità sostenibile e il senso di appartenenza al proprio territorio. Il progetto ha già portato a bordo 3mila bambini, con biglietto pagato da At, alla scoperta della città in cui vivono. Anche per l’anno scolastico 2024/2025 le classi quinte della scuola primaria e le prime della secondaria di primo grado della Toscana, avranno l’opportunità di essere accompagnate in uno speciale viaggio in bus. L’Ufficio scolastico regionale ha pubblicato il bando rivolto agli insegnanti, con adesioni entro il 25 novembre. Il percorso interattivo si svilupperà tra gennaio e maggio 2025: ciascuna classe sarà impegnata per sei ore, di cui due in aula, durante le quali insegnanti e un’operatrice di Coop.Itinera introducono i temi del progetto; due ore poi a bordo di un bus di linea nella propria città e due ore dedicate alla creatività. Ispirati dall’avventura in bus, i ragazzi vengono invitati a disegnare i monumenti e i principali luoghi d’interesse che hanno ammirato dai finestrini. Disegni e testi saranno esposti all’interno dei mezzi pubblici urbani dei territori coinvolti.