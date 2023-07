Va a Siena per il Palio e scatta foto alle parti intime di minorenni: denunciato

Siena, 3 luglio 2023 – Dall’hinterland fiorentino a Siena nel giorno del Palio, per due motivi. Uno buono, assistere alla carriera di Provenzano, l’altro disgustoso: fotografare le parti intime di minorenni. Se ne sono accorti alcuni addetti alla sicurezza di piazza del Campo, che hanno segnalato il 51enne alla Guardia di Finanza dopo averlo visto intento a fotografare con il suo smartphone una giovanissima turista straniera, arrivata a Siena con la famiglia per vedere il Palio.

Quando sono stati riaperti i varchi, alle 20,30, i finanzieri e la squadra mobile hanno identificato il 51enne, portandolo con una volante della polizia in questura. Qui è stato accertato il possesso del materiale osé all’interno del cellulare: l’obiettivo era stato posto in basso nella posizione idonea per inquadrare le parti intime della vittima.

La ragazza, assistita dai genitori, ha sporto querela; il telefonino è stato sequestrato e l’uomo denunciato a piede libero per produzione e detenzione di materiale pedopornografico.

Dal controllo del telefonino è anche spuntato altro materiale simile, scattato su una scala mobile di accesso alla città: la polizia sta cercando di identificare la vittima, probabilmente ignara di tutto.

Oltre alla denuncia, l’uomo è stato "bandito” per tre anni con un foglio di via firmato dal Questore di Siena: l’indagato, residente nella provincia di Firenze, per tre anni non potrà fare ritorno nella città del Palio.