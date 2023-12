Va a cercare i funghi, ma si perde nel bosco: donna soccorsa dai vigili del fuoco

Monteriggioni (Siena), 1 dicembre 2023 – Disavventura a lieto fine per una donna dispersa durante la raccolta di funghi in località Colle Ciupi, nel comune di Monteriggioni (Siena). La donna è stata soccorsa dai vigili del fuoco dopo essersi rivolta al numero unico europeo 112. La donna, per telefono, ha riferito di non riuscire a fare ritorno alla vettura dove era presente il marito ad attenderla. La sinergia tra il 112 e la sala operativa 115 dei vigili del fuoco ha consentito di arrivare a ottenere le coordinate precise della posizione della signora tramite l'Advanced Mobile Location (AML), una tecnica di localizzazione del chiamante in caso di emergenza.La signora è stata poi recuperata dai vigili del fuoco in buone condizioni di salute e riaccompagnata nei pressi dell'auto.