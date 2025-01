Uomo trovato morto, resta il giallo. I familiari avevano dato l’allarme. La verità da autopsia e telecamere

di Laura ValdesiResta un giallo la morte di un uomo, originario del sud Italia ma residente nel Parmense, trovato senza vita nel perimetro dell’ex Rdb a Montepulciano. Un’area che costeggia l’autostrada del Sole e che si trova a circa un chilometro e mezzo di distanza dall’autogrill, in direzione nord, dove è stata ritrovata la macchina, una Toyota Yaris Hybrid di colore bianco. Un mistero ancora fitto che la procura di Siena – sul posto è andato venerdì il pm di turno Siro De Flammineis – cercherà di risolvere. Le indagini sono coordinate dai carabinieri della compagnia di Montepulciano e, come sempre in questi casi, dal nucleo investigativo di Siena. L’esame fondamentale, che potrà indirizzare l’inchiesta sulla morte dell’uomo che avrebbe intorno ai 60 anni, è l’autopsia visti anche i segni trovati su un braccio. Con forte probabilità sarà effettuata già domani al policlinico delle Scotte dalla medicina legale, vista la delicatezza del caso. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto intorno alle 22.30 di giovedì da parte dei Vigili giurati che svolgono regolamente dei passaggi all’interno del perimetro appunto dell’ex Rdb. Un altro elemento basilare per capire cosa è accaduto da quando ha lasciato la zona della Bufalotta a Roma, come è emerso dagli appelli lanciati su facebook dai familiari, al momento nel quale è entrato nell’area che costeggia l’autostrada, sono le telecamere di videosorveglianza presenti nell’autogrill. Qui la polizia stradale ha ritrovato infatti, dopo il rinvenimento del cadavere, la Toyota dell’uomo all’interno della quale c’era il cadavere del cane a cui era tanto affezionato. I flmati potrebbero aiutare a capire se quando è sceso era solo, oppure se qualcuno magari lo aspettava lì. Dagli appelli su facebook dei suoi cari sarebbe emerso che sarebbe uscito di casa solo con l’auto, senza documenti, né denaro. Neppure il cellulare. Con sè, segnalavano, aveva un cane meticcio a pelo corto nero con chiazze bianche che era malato. Nei messaggi si spiegava che era stata fatta già denuncia all’autorità. Descrivendo lo scomparso alto un metro e 70 circa, capelli bianchi e lisci, con gli occhiali. Indossava un giubbotto blu lungo. Sembra di intuire che facesse il caldaista. "Aiutateci a trovarli", si lanciava l’appello nel messaggio pubblicando anche la foto del cagnolino chiamato Fiorino. Molte ore dopo un altro post nel quale vengono ringraziati tutti coloro che hanno condiviso le immagini, informando che era stato purtroppo trovato senza vita. Invitando a non chiedere informazioni aggiuntive perché quando ne avrebbero saputo di più anche i suoi cari lo avrebbero comunicato a tutti.