Università per Stranieri L’ateneo a casa nel mondo con 5 percorsi e 14 lingue

Come già l’Università degli Studi, anche Unistrasi apre le immatricolazioni per l’anno accademico 2023-2024. Gli studenti che intendono iscriversi alle lauree triennali o magistrali possono eseguire la procedura interamente online sul sito, spiegata sul canale YouTube di ateneo con un video tutorial.

Per conoscere l’attività dell’Università Stranieri e la sua offerta didattica è attivato un servizio di orientamento in presenza: lo studente, prenotando un incontro potrà ricevere informazioni sui corsi di studio, la vita in città e la mobilità internazionale. Nella sede di piazza Rosselli è inoltre attivo il front office.

Venendo all’offerta didattica (le lezioni ripartiranno in autunno, tutte in presenza) all’ateneo Stranieri è possibile scegliere tra i corsi di laurea triennale in Lingua e cultura italiana per l’insegnamento agli stranieri e per la scuola e Mediazione linguistica e culturale (con due indirizzi legati al turismo, alla traduzione e ai processi migratori), e le lauree magistrali in Competenze testuali per l’editoria, l’insegnamento e la promozione turistica e in Scienze linguistiche e comunicazione interculturale.

È attivo anche il corso di laurea triennale online dedicato a Lingua, letteratura, arti italiane in prospettiva internazionale.

L’ambiente di studio e l’esperienza proposta è sicuramente ’internazionale’: il 13,78% degli iscritti sono stranieri. Il prossimo anno accademico offrirà alle nuove matricole l’insegnamento di 14 lingue europee ed extraeuropee: alle tradizionali 11 lingue (arabo, catalano, cinese, coreano, francese, giapponese, inglese, portoghese, russo, spagnolo, tedesco) si aggiungono swahili, turco e ucraino. Poi ci sono oercorsi di studio e tirocinio all’estero, sia tramite i bandi di mobilità Erasmus+ (105 università partner in 25 paesi) e Traineeship in Europa, oltre che tramite i bandi di mobilità extra-europea in Argentina, Australia, Brasile, Cina, Corea del Sud, Georgia, Giappone, Libano, Messico, Taiwan, Uzbekistan e Vietnam; sono 125 le Università extraeuropee partner.

Infine la possibilità di ottenere il Doppio titolo, cioè una laurea valida sia in Italia sia in un altro Paese, per cui sono attivi 8 percorsi con università della Francia, Germania, Cina, Corea, Russia e Vietnam.

Riguardo ai servizi offerti, ci sono docenti tutor, punto di ascolto e counseling psicologico.

