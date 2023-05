Uniti contro i rifiuti Si pulisce la Malena

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e The Ploggers di nuovo insieme per raccogliere rifiuti. Succederà domenica 4 giugno a Monteaperti, lungo il torrente Malena, con una giornata tra escursionismo, giochi, storia e letteratura. E ovviamente natura: tra gli organizzatori c’è anche il Gruppo Escursionisti Berardenga per celebrare la giornata mondiale dell’ambiente, indetta dall’Onu il 5 giugno di ogni anno.

L’evento, che era stato rinviato due settimane fa a causa del maltempo, si chiama "Guelfi e Ghibellini a Montaperti per una nuova battaglia: uniti contro i rifiuti", a guidare i partecipanti saranno le guide Simone e Alessandro di Trekking Toscani Aps; al termine del percorso animazione ludica con gioco a gruppi a suon di domande (per grandi e piccoli) tra storia, letteratura, sostenibilità e geografia.

L’iniziativa conta sul sostegno del Comune, sempre più impegnata e attenta alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e a iniziative di educazione ambientale rivolte alla comunità. Fra queste, una crescente raccolta differenziata, la promozione della rete sentieristica che attraversa tutto il territorio e iniziative ecologiche promosse in collaborazione con la Consulta Comunale dell’Associazionismo e del Volontariato di Castelnuovo Berardenga e con altri soggetti locali.

Ritrovo alle 9,30 al parcheggio dell’Acqua Borra, previsto un semplice itinerario di 6 chilometri e circa 4 ore. Per info, indicazioni e iscrizioni https:theploggers.itevent4-giugno-guelfi-ghibellini oppure 3492560407 e 3207964435.