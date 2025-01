Unisi ha scalato posizioni in "Times"

L’Università di Siena avanza nella classifica internazionale THE by Subject: l’ateneo senese, che nell’ultima classifica globale Times Higher Education (THE) si era posizionata tra il 351° e il 400° posto, ha ora ottenuto risultati positivi anche nella classifica per singole discipline (THE by Subject). Si conferma così istituzione pubblica capace di competere a livello mondiale con i migliori standard di qualità dell’educazione e della ricerca, e punto di riferimento internazionale culturale e scientifico.

In particolare il settore Arts&Humanities dell’Ateneo ha ottenuto il posizionamento tra 251 e 300 a livello mondiale, con un netto miglioramento rispetto alla passata edizione, dove si posizionava tra 400 e 500. Un altro dato del tutto positivo riguarda Giurisprudenza, che entra per la prima volta in questa classifica per discipline e lo fa con un posizionamento eccellente, tra 201 e 250 al mondo. Ottengono importanti risultati positivi anche l’ambito delle Scienze della Vita, che si posiziona tra 301 e 400 (provenendo dalla fascia 401-500), e quello dell’Economia, che ottiene il posizionamento tra 401 e 500 (provenendo da 601-800).

"Il miglioramento nella classifica, di cui siamo orgogliosi - sottolinea il rettore Roberto Di Pietra –, indica che stiamo diventando sempre più visibili a livello internazionale. Stiamo percorrendo la strada giusta e ci attiveremo con ulteriori sforzi per aumentare ancora di più la nostra attrattività. I dati consolidano quanto già espresso da altre importanti rilevazioni, ad esempio la QS World University Rankings 2024 per discipline - in particolare per il settore Arts&Huamanities, con Archaeology fra le prime 100 al mondo -, e lo Shanghai Ranking 2025 (Arwu), dove l’Ateneo senese ha guadagnato oltre 40 posizioni rispetto all’anno precedente. Ringrazio quanti si stanno attivando nel nostro sistema di Relazioni internazionali per consolidare i brillanti risultati ottenuti per potenziare la nostra reputazione internazionale". (In foto il rettore Roberto Di Pietra).