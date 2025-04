Unisi e Stranieri 436mila euro per 4 contratti

Il Ministero dell’Università e della Ricerca finanzia 26 contratti di ricerca agli atenei della Toscana per l’assunzione di giovani ricercatori, con finanziamento totale di 2,8 milioni di euro. Nello specifico Università degli Studi e Università per Stranieri di Siena riceveranno ognuna 436mila euro, per 4 contratti ciascuna; Università di Firenze riceverà 428mila euro, sempre per 4 contratti, Università di Pisa 545mila euro per 5 contratti; Scuola IMT Alti Studi Lucca 202.989,56 euro per 2 contratti, Scuola Normale Superiore di Pisa 321mila euro per 3 contratti e Scuola superiore Sant’Anna sempre di Pisa 436mila euro per 4 contratti.

Il decreto, firmato lo scorso febbraio dal ministro Anna Maria Bernini e pubblicato due giorni fa, si inserisce nel quadro dell’attuazione del Pnrr, ‘Dalla ricerca all’impresa’: università ed enti di ricerca potranno assumere giovani di qualunque nazionalità che abbiano concluso il dottorato con almeno 3 mesi di formazione e ricerca all’estero.

"Il ministro Bernini aveva annunciato questo stanziamento nell’ultima visita a Siena – conferma il rettore Unisi Roberto Di Pietra (nella foto) –. Sono 4 contratti di ricerca, di durata biennale, per cui faremo una selezione, per attribuirne uno ad ognuna delle 4 macroaree: scienze sperimentali, area medica e biomedica, area umanistica e scienze economiche, giuridiche e politiche. E’ un piccolo segnale comunque positivo. Da una parte c’è dunque soddisfazione, dall’altra dovremo cercare nuove risorse per dare la possibilità di andare avanti ad altri degli attuali 108 ricercatori di tipo A, reclutati con fondi Pnrr, in scadenza il prossimo anno".

Lo stanziamento complessivo del Mur è di 37,5 milioni di euro, per 369 posizioni contrattuali. Sono 98, tra Università ed Enti di Ricerca, le istituzioni che potranno assumere ricercatori internazionali post-dottorato.

Paola Tomassoni