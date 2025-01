Un’interrogazione e ben 4 interpellanze

Quattro interpellanze e una interrogazione da parte di Vivi Poggibonsi in vista del prossimo Consiglio comunale. La lista civica di opposizione, con il capogruppo Claudio Lucii, interroga la sindaca e la giunta in merito alle questioni dei tempi per il ponte di Bellavista, "per conoscere l’esito della richiesta di Comune e Provincia di anticipo del giudizio del Consiglio di Stato". Vivi Poggibonsi interpella inoltre sindaca e giunta sulla necessità di manutenzione per la strada tra Bellavista e Staggia, sulla segnaletica orizzontale poco visibile in vari punti di Poggibonsi e infine a proposito di via degli Artigiani, per una asfaltatura e una segnaletica adeguata a una strada - traversa di via del Commercio - nella quale ogni giorno transitano le ambulanze per i servizi ordinari e di emergenza.