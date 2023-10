Una serata musiciale per Duccio Marzi a un anno dalla morte Questa sera al 081 Cafè di Poggibonsi si terrà l'evento "Magico Sax", un concerto in ricordo di Duccio Marzi, musicista senese e contradaiolo del Leocorno. Amici e familiari suoneranno i suoi preziosi sassofoni per celebrare la sua proverbiale ironia e voglia di suonare.