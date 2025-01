Una passerella al Vallone. Parcheggio e centro a portata di... pedone

Una passerella pedonale unirà il parcheggio del Vallone con via San Francesco a Poggibonsi. Il progetto è stato infatti selezionato dalla Regione Toscana nell’ambito del bando per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ciò ha portato all’aggiudicazione di un cofinanziamento pari a 100mila euro per il Comune. Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento fra via San Francesco e l’area di sosta multipiano. Superficie quest’ultima che è accessibile e fruibile ma non consente il collegamento pedonale diretto con via San Francesco, strada che si trova infatti a un livello diverso rispetto all’ingresso al parcheggio. Ingresso che avviene in quel caso da via Fortezza Medicea. Il passaggio pedonale è attualmente possibile attraversando l’area di sosta esterna verso via Balugano da Crema, strada che rientra in pratica nel centro storico di Poggibonsi per il suo essere a ridosso e in qualche misura contigua nei confronti del cuore antico di Poggibonsi: lì sono presenti rampe e gradini.

"Una buona notizia di cui prima di tutto ringraziamo la Regione Toscana – afferma la sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni – e come da impegni presi ci siamo mossi per costruire le condizioni utili a realizzare questo intervento, su cui tante sono state le sollecitazioni da parte dei cittadini. Un’operazione importante per avvicinare l’area di sosta al centro e per rendere maggiormente accessibile tutta l’area del Vallone".

Il progetto per realizzare la passerella riguarda anche il necessario adeguamento di alcuni aspetti del parcheggio multipiano del Vallone, in particolare dell’ascensore, per consentire il raccordo ottimale con la rampa che porterà al marciapiede di via San Francesco. "Ringrazio gli uffici che hanno lavorato al progetto. Siamo solo alla prima fase ma l’intervento è in programma e parte delle risorse sono state reperite – dice ancora la sindaca – dato che l’area del Vallone rappresenta un bacino di spazi per la sosta importante e vicino al centro cittadino da cui talvolta è percepita distante proprio per l’assenza di un collegamento pedonale diretto. Lo realizzeremo e, insieme anche ad altri interventi come quello ormai prossimo sulla salita mattonata, andremo a riqualificare e a valorizzare – termina Cenni – un’area importante della città nel suo insieme".