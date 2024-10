Una passeggiata sulla Montagnola

Domani alle 15 partirà una passeggiata con ritrovo a Tonni, nel comune di Sovicille con la compagnia di Marco Simoncini (ex Corpo Forestale) che illustrerà gli aspetti naturalistici del percorso. Sarà presente anche l’associazione Theatrikos di Colle, che ha preparato un ‘cammino poetico’ che aiuterà i camminatori ad addentrarsi nell’identità più profonda dei nostri luoghi attraverso alcuni bellissimi versi che i più grandi poeti hanno dedicato nei secoli a madre natura. A organizzare la camminata il Coordinamento per la protezione della Montagnola senese, ovvero un insieme di associazioni e comitati ambientalisti, nato per proteggere il territorio, gran parte boscato e sottoposto a tutele che si estende da Siena a Casole d’Elsa.

"L’iniziativa – si afferma in una nota – sarà solo la prima di una serie di passeggiate in tutti i comuni della Montagnola per richiamare l’attenzione degli amministratori locali e della popolazione a salvaguardare i nostri boschi e a proteggere questo nostro patrimonio prezioso: l’impegno degli enti locali contro i cambiamenti climatici e i suoi effetti nefasti e a tutela dei nostri figli e nipoti, parte proprio dagli alberi che vivono nei nostri boschi, dal conoscere e tutelare il loro infinito apporto di benessere per la nostra vita".

"La Montagnola Senese – continuano – rappresenta un meraviglioso paesaggio, ma non solo, perché è un luogo prezioso che ci permette gran parte del benessere del territorio: acqua pulita, aria depurata, tenuta del terreno contro il dissesto idrogeologico , biodiversità, la quale ha anche un riverbero economico non da poco in un territorio che vive di turismo e prodotti tipici".