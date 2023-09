Una multisala al Teatro del Popolo. Investimento da 790mila euro

Il Teatro del Popolo di Colle Val D’Elsa diventa multisala e, oltre alla stagione teatrale già ampiamente presente, la programmazione cinematografica avrà finalmente uno spazio su cui contare per il rilancio. Presentata la nuova sala ’Cinema’ da 81 posti che si aggiunge a quella denominata ’Teatro’ da 788 sedute, la più grande in provincia di Siena. Adesso la città ha la sua cittadella dello spettacolo, dove con la nuova struttura ci sarà la possibilità di una programmazione più ricca e varia.

La fortunata prima edizione della rassegna estiva ’Colle… Che spettacolo!’, ad esempio, potrà avere anche una casa invernale e proseguire con i suoi eventi. Il taglio del nastro della sala ’Cinema’ sarà giovedì 21 settembre alle 18,30. Alle 21 la prima proiezione della rassegna cinematografica ’Giovedì da Leoni’. Il progetto è stato il frutto di un investimento da 790mila euro che ha visto impegnata sia la vecchia che la nuova amministrazione comunale. Una prima tranche da 430mila euro è arrivata dalla Regione durante la passata amministrazione e l’attuale ne ha reperito 360mila per concludere i lavori, compreso gli arredi e le sofisticate attrezzature tecnologiche che ne fanno uno spazio all’avanguardia in fatto di comfort e qualità audio e video. Il sindaco Alessandro Donati e gli assessori Cristiano Bianchi e Serena Cortecci hanno mancato di ringraziare gli uffici Lavori Pubblici e Cultura del Comune per la grande collaborazione alla chiusura del progetto. "Sono contento – ha affermato Donati – che sia terminato questo grande e complesso lavoro che ha visto anche l’adeguamento sismico della struttura. Si tratta di un traguardo per la città con due amministrazioni comunali che hanno consegnato qualcosa di utile, buono e bello". "La nuova sala – ha spiegato invece l’assessore alla Cultura, Cristiano Bianchi – apre una nuova fase di sviluppo del Teatro del Popolo che, diventando multisala, acquisisce una flessibilità che consente di rilanciare sia il cinema che la programmazione di spettacoli di arti performative, dal teatro, alla musica, alla danza, nonché conferenze ed eventi".

"Il nuovo spazio – ha rilevato infine l’assessore all’Istruzione, Serena Cortecci – ci permetterà di proseguire il lavoro con il cinema rivolto soprattutto ai giovani, già iniziato da tempo con le scuole per accostare gli studenti al linguaggio del grande schermo".