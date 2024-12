Una montagna di rifiuti e inciviltà. Scoperta discarica a cielo aperto

Una montagna di rifiuti e inciviltà. I ‘furbetti’ dei rifiuti colpiscono ancora. Scoperta dalla polizia municipale di Poggibonsi una grossa discarica abusiva in aperta campagna. A deturpare l’immagine di un paesaggio integro, in località Canonica, sulla strada da Poggibonsi a Ulignano, quintali di calcinacci, vecchi mobili, cartacce. Il responsabile è stato beccato e denunciato. Inoltre, come previsto dalle legge, ha dovuto bonificare l’area. L’uomo è stato identificato dopo lunghe e meticolose indagini. In un terreno agricolo aveva ammassato un po’ di tutto. Soprattutto scarti di edilizia, dai quali la polizia municipale è riuscita a risalire a lui. Incastrato, dunque, dagli stessi rifiuti di cui si era disfatto abbandonandoli in aperta campagna.

"Un’attività di indagine andata a buon fine- spiega la sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni- L’azione di vigilanza del territorio, così come le segnalazioni dei cittadini, portano talvolta a scoprire delle vere e proprie discariche di cui non sempre è possibile risalire ai responsabili. Questa volta l’esito è stato positivo ed ha consentito di ripristinare il rispetto delle norme e il decoro a tutela di tutta la comunità. Grazie agli agenti della polizia municipale per la loro professionalità e il loro impegno e grazie ai cittadini e alle cittadine che aiutano a contrastare questi fenomeni con le loro segnalazioni".

Un fenomeno, quello dello scarico selvaggio dei rifiuti, purtroppo in costante aumento. La maleducazione sembra veramente non avere freni. A Poggibonsi, c’era stato addirittura chi, qualche anno fa, aveva scaricato un vecchio salotto, con tanto di divano, su un marciapiede, in pieno centro. Situazioni analoghe anche in altre parti della nostra provincia. Il Comune di Poggibonsi da diversi anni sta cercando di combattere l’inciviltà dilagante con le telecamere mobili e gli ispettori ambientali (formati da Sei, il gestore del servizio di raccolta e smaltimento), che danno una mano alla polizia municipale nella lotta alla maleducazione. La videosorveglianza e i controlli della polizia municipale stanno dando buoni risultati, contribuendo a smascherare i maleducati di turno. Di conseguenza, sale anche il numero delle multe e delle persone denunciate. Tra queste anche chi ha scaricato di tutto in un campo in località Canonica.