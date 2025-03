’Una giornata qualunque’. L’inno alla vita di Fo e Rame

Sul palco dei Rozzi arriva ‘Una giornata qualunque’, la commedia scritta da Dario Fo e Franca Rame, portata in scena da Gaia De Laurentiis, per la regia di Stefano Artissunch. Martedì 18 alle 21, nuovo appuntamento con la programmazione del Sipario blu, della stagione dei Teatri di Siena, curata dalla direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli. Un ritratto caustico delle nevrosi femminili, in un testo che condensa il meglio della comicità di Fo e Rame.

La protagonista è Giulia, che si è separata dal marito dopo trentacinque anni di matrimonio e che vive sola in una casa piena di aggeggi elettronici. La solitudine la sta logorando e non ha più voglia di vivere. Mentre si organizza per registrare un videomessaggio e per compiere il gesto estremo comincia a suonare il telefono, perché un giornale ha pubblicato un articolo che dà consigli contro la depressione e ha inserito alla fine proprio il numero di telefono della protagonista. E così iniziano ad arrivare telefonate da donne disperate con le quali nascono conversazioni comiche e surreali. Inoltre, a rendere ancora più movimentata e irresistibile la scena, irrompono altri personaggi, tra cui un ladro.

"Con questa bellissima commedia – sottolinea il regista, Stefano Artissunch – torno alla possibilità di ideare una messa in scena fantasiosa, cosa per me fondamentale nella scelta di un testo, e torno a dirigere Gaia De Laurentiis, attrice poliedrica dalle spiccate capacità, brillante e versatile nell’interpretare i più svariati personaggi. ‘Una Giornata Qualunque’ è un vero e proprio ‘match teatrale’, un incontro-scontro tra la protagonista e tutti gli altri personaggi portati sulla scena. Alla fine, ci troviamo di fronte ad una commedia che ci fa sorridere, un inno alla vita. Come direbbe Dario Fo, ‘per vincere la solitudine e i propri disagi, anziché sentirsi al centro dell’Universo, dovremmo solo pensare di esserne parte’".

Le musiche sono di Banda Osiris. Torna quindi ai toni della commedia la programmazione ‘parallela’ al cartellone dei Rinnovati, che si avvia verso la conclusione. Quello di martedì, infatti, sarà il penultimo appuntamento del cartellone ’Sipario blu’, che si concluderà con ‘Intorno a Don Carlos: prove d’autenticità’, in programma martedì 25 e mercoledì 26 marzo, sempre ai Rozzi.

Riccardo Bruni