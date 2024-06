Una fiaccolata per Nicolas. Abbadia, stasera il ricordo

Una fiaccolata in ricordo di Nicolas, il corriere ucciso e gettato in un pozzo nella zona di Arcidosso. Si tiene questa sera ad Abbadia San Salvatore, su iniziativa del parroco don Antonio prontamente condivisa dal sindaco Niccolò Volpini. Una fiaccolata che vedrà la presenza dei sindaci dei comuni dell’Amiata. Il ritrovo è alle 21 davanti ai portici del Comune, in viale Roma, per raggiungere l’abbazia dove si terra la messa.

Ad Abbadia San Salvatore Nicolas era residente da tempo e poco prima del tragico evento del 22 maggio aveva ricevuto la cittadinanza italiana. E sempre ad Abbadia, a dicembre, era stato raggiunto dalla moglie e dal figlio Gabriel ricomponendo, così, la sua famiglia di origini argentine. Pochi mesi di grande felicità trascorsi con i suoi più cari affetti. Poi il lavoro, cercato voluto, esercitato con grande impegno, fino al dramma che ha sconvolto l’Amiata. Questa sera i sindaci dei paesi della montagna parteciperanno, in forma ufficiale, indossando la fascia tricolore, alla fiaccolata. Una presenza per sottolineare, ancora una volta, lo sconforto dei cittadini per l’efferato omicidio, seguito alla rapina del furgone pieno di pregiate borse.

Entro la prossima settimana dovrebbe tenersi anche il funerale, probabilmente sempre ad Abbadia San Salvatore. "Ancora – dice Stefania Vichi, legale della famiglia di Nicolas – non sappiano quando verrà concesso il nulla osta. La famiglia ha espresso la volontà di far cremare il corpo di Nicolas. Per ora non c’è nulla di definito".

"Il Comune – afferma il sindaco Volpini – è pronto ad aiutare in ogni modo la famiglia, che ho incontrato pochi giorni dopo il mio insediamento".