Una farmacia per Montefollonico. In paese resta un servizio essenziale

Chi l’ha detto che nessuno investe più nei piccoli borghi? Certo, non sono tempi facili per tenere in vita delle attività, soprattutto in luoghi dove vivono poche centinaia di persone e più isolati di altri. Ma per fortuna non ci sono formule matematiche che danno un risultato certo e, se la passione è forte, la volontà pure, ecco che si può portare avanti il proprio sogno. A Montefollonico, piccola perla del comune di Torrita di Siena, Bandiera Arancione, la farmacia nel centro storico continua a vivere.

Merito di due farmaciste, Marianne Buoni e Micaela Stolzi, una lunga esperienza alle spalle e una parafarmacia che gestiscono da tempo a Monteroni d’Arbia che va avanti. Per non far spopolare i piccoli paesi il primo passo è quello della presenza dei servizi e delle attività e di una farmacia non se ne può fare a meno. Per questo la decisione di Marianne e Micaela, socie e cugine, ha acceso tanto entusiasmo in un paese dove non manca la scelta dei locali in cui mangiare e gli agriturismi, d’altronde i turisti non mancano, ma dove negozi e attività per la vita di tutti i giorni si contano sulle dita di una mano.

Ad agosto la farmacia ’Farmamia’ ha iniziato la propria avventura a Montefollonico e sabato alle 18.30 ci sarà l’inaugurazione con tanto di bollicine. C’è da festeggiare e brindare al futuro. "Il desiderio di aprire una farmacia c’era – spiega Marianne Buoni – e abbiamo scoperto questa possibilità. L’abbiamo acquistata e siamo felici, abbiamo visitato prima il paese e ce ne siamo innamorate perché è bellissimo e le persone carine e gentili, una realtà dove ancora le chiavi vengono lasciate nella serratura della porta".

In un luogo come Montefollonico la farmacia è un riferimento, un pilastro della quotidianità. E l’accoglienza è stata ottima. "Un cliente mi ha ringraziato per esserci, c’è chi sta tornando, la risposta che abbiamo avuto è stata davvero molto importante. Ci mettiamo tutto il nostro impegno, diamo i consigli, ci teniamo ad i dettagli, quello che stiamo ricevendo dalla gente è veramente una soddisfazione". Marianne e Micaela ’macinano’ i chilometri per aprire la farmacia, il loro si può leggere anche come un gesto d’amore, una scommessa coraggiosa. Ma la farmacia che continua ad essere aperta a Montefollonico, grazie a loro, è una vittoria di tutti. E chissà che non possa diventare un esempio per altri imprenditori.