Una domenica ’reale’ L’emiro del Qatar e la moglie a Cetona Blitz a villa Valentino

"Bella come una dea, è apparsa in piazza nel suo completo rosa pesca. Pantaloni palazzo con giacca doppiopetto e turbante coordinato". Gli abitanti di Cetona sono rimasti colpiti dalla grazia e dell’eleganza della sceicca Mozah bint Nasser al-Missned, seconda moglie dell’emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, che ha abdicato nel 2013 a favore del figlio. La coppia è arrivata domenica scorsa nella piazza principale di Cetona, nel bel mezzo della manifestazione ‘Cetona in fiore’. Accompagnati dal designer Federico Forquet, figura chiave delle frequentazioni cetonesi, hanno visitato la villa ‘Valentino’ di proprietà di Giancarlo Giammetti, compagno di vita e di lavoro dello stilista. La meravigliosa dimora è in vendita da anni e non è un caso che il fondo del Qatar Mayhoola for Investments sia proprietario della maison Valentino. Si rincorrono le voci di una possibile acquisizione. Potrebbe diventare una residenza privata della famiglia Al Thani oppure un museo Valentino o un boutique hotel di lusso. Nessuna conferma. Solo tanto clamore, anche per le tante guardie del corpo che hanno ispezionato il ristorante ‘Da Nilo’ e i luoghi dove l’emiro si è recato. Come se non bastasse a pochi metri di distanza, in piazza, si trovavano anche i reali del Belgio, ospiti speciali che, quasi ogni anno, amano trascorrere qualche giorno a Cetona.

L’emiro e sua moglie hanno passeggiato tra gli stand della mostra, ammirando i fiori e hanno anche comprato tre coperte di qualità di un’azienda toscana. "Domenica c’era tanta gente – ha commentato il sindaco Roberto Cottini – avremmo potuto accoglierli in maniera più adeguata ma il preavviso è stato breve. Non è stato facile gestire la loro sicurezza. Siamo felici che una coppia reale abbia scelto di visitare Cetona. Ospiti così importanti non possono che accrescere il prestigio della nostra cittadina". Il fondo Mayhoola for Investments gestisce miliardi di dollari investiti in aziende e banche , da Barclays alla Borsa di Londra, dalla Volkswagen al Paris Saint-Germain nel fashion e hotel di lusso.

Federica Damiani