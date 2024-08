Una discarica a cielo aperto ai Foci. Abbandonato materiale di ogni tipo

Una discarica a cielo aperto nel piazzale dei Foci, a Poggibonsi. Lo scarico selvaggio ha colpito ancora.

C’è un po’ di tutto: bombole di gas, mobili, un televisore, pancali di legno, materassi, bidoni con olio esausto, tubi, pneumatici. E persino una vecchia auto. Gli abitanti della zona hanno chiamato La Nazione per denunciare la situazione e accelerare la rimozione dei rifiuti. "Sono lì da mesi - protestano - cosa aspettano a toglierli? Non è solo una questione di decoro e di immagine. Con questo caldo si rischiano anche seri problemi igienico-sanitari. Fermo restando che alla base di tutto c’è l’inciviltà di tante, troppe persone". A poche decine di metri dai cumuli di rifiuti causa di degrado e polemiche (esplose anche sui social) ci sono le aziende della zona industriale. Le case, per fortuna, sono più lontane, ma questo non sposta di una virgola il problema. Il Comune di Poggibonsi ha da tempo alzato la guardia, e sta cercando di combattere l’inciviltà dilagante con le telecamere mobili ( forse ce ne vorrebbero di più, e gli ispettori ambientali di Sei, il gestore della raccolta e smaltimento dei rifiuti), che danno una mano alla polizia municipale del comando cittadino nei vari controlli. La maleducazione però, come confermato da quella montagna di rifiuti nel piazzale dei Foci, è all’ordine del giorno, nonostante fiocchino le multe per il cosiddetto ‘conferimento scorretto dei rifiuti’. La lingua delle cifre dice che negli ultimi tre anni su tutto il territorio comunale è salito di parecchio il numero dei maleducati scoperti e multati grazie proprio alle fotocamere piazzate in varie zone del capoluogo e della frazioni. Un fenomeno, purtroppo, quello dei rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti o dove capita, particolarmente diffuso, e che nemmeno la linea dura dell’amministrazione comunale e della polizia municipale, a quanto pare, riesce a stroncare. Le multe, tra l’altro, in questi casi sono anche piuttosto ‘salate’. Non solo maleducazione, comunque. Dal fronte dei rifiuti arriva anche una notizia positiva. Dopo anni a Poggibonsi ha ripreso finalmente a crescere la percentuale di raccolta differenziata. Una tendenza senza dubbio incoraggiante anche se la strada da fare è ancora lunga. A Poggibonsi come un po’ dappertutto.