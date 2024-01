Una ’Cittadella dei servizi’ per chi è in difficoltà. Investimento da 6 milioni

Una cittadella dei servizi per chi è in difficoltà. Al via le grandi manovre per la realizzazione a Poggibonsi, in via Aldo Moro, di un polo sociale destinato all’accoglienza e all’accompagnamento di disabili e a nuclei familiari in emergenza abitativa. Si tratta di un intervento di particolare importanza sia dal punto di vista sociale che da quello finanziario, visto che l’opera costerà 6 milioni di euro. E’ in corso la procedura per l’affidamento della progettazione.

"E’ un intervento al centro della strategia territoriale ABCura con cui la città si è aggiudicata per la terza volta consecutiva le risorse della nuova programmazione europea – spiega il sindaco David Bussagli –. L’obiettivo dell’operazione che riguarda il polo di servizi è potenziare le infrastrutture per il sociale per sostenere l’autonomia delle persone attraverso strumenti di inclusione e di crescita individuale e collettiva". Entrando nei particolari, nella struttura sono previsti spazi per il ’Dopo di noi’, una Rsa, attività laboratoriali e di socializzazione, alloggi di housing sociale per famiglie che non possono permettersi di pagare l’affitto. "Un progetto in continuità con il percorso fatto – aggiunge Bussagli – Con i fondi delle due precedenti programmazioni europee è stato riqualificato il centro diurno in via Piave ed è stato realizzato il centro per minori e adolescenti nell’edificio di piazza XVIII Luglio. Servizi e spazi di inclusione che con il nuovo polo di via Aldo Moro saranno ulteriormente potenziati. Il percorso prosegue e adesso è il momento di definire un progetto capace di rispondere alle esigenze della città e di raccogliere i contributi".

ABCura è la strategia territoriale del Comune di Poggibonsi finanziata con il Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) e Fsee 2021-2027. Un pacchetto di cinque interventi da 10 milioni di euro in tutto (8 di finanziamento europeo e 2 di cofinanziamento) messo a punto con le associazioni di categoria, i sindacati, gli enti gestori, i cittadini. Oltre al polo sociale (progetto approfondito da Nicoletta Baracchini, direttrice della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa), le altre opere di ABCura sono la riqualificazione di viale Garibaldi, i percorsi in Fortezza e il restauro della Fonte delle Fate, il completamento dell’Archeodromo, la prosecuzione degli interventi green sugli edifici pubblici.