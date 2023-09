Un viaggio alla scoperta del pavimento alchemico del Duomo di Siena

Un viaggio alla scoperta dei significati più nascosti di una delle opere d’arte più complesse, belle e misteriose della cristianità: il pavimento alchemico del Duomo di Siena. Sabato prossimo alle 17.30 a Siena, nella sede dell’Associazione Archeosofica in via Ricasoli 24, prende il via un ciclo di 5 incontri che offrono una lettura insolita del meraviglioso pavimento della cattedrale senese. Gli incontri saranno arricchiti da una visita guidata al pavimento del Duomo che è eccezionalmente scoperto fino alla metà di ottobre: sabato si parlerà de ’La Sibilla Libica e il Nero Corvo’.