Un treno fino ad Arezzo per il Natale

Se oggi è il giorno d’inizio di ’Natale a Montepulciano’, l’evento che con i suoi mercatini porta nel territorio tanti turisti da tutta Italia, la magia natalizia coinvolge anche gli abitanti della zona che, a non molti chilometri di distanza, hanno un’opzione in più da scegliere per respirare un’atmosfera speciale. Merito di ’Arezzo Città del Natale’ (ieri la partenza) che propone un calendario pieno di eventi e di attrazioni (ruota panoramica compresa) e che richiamerà un fiume di gente. Tanto che sono state programmate delle corse speciali per collegare in treno la Valdichiana (e il Casentino) con Arezzo. "Un ’regalo’ del Trasporto ferroviario toscano e del Gruppo La Ferroviaria Italiana", si legge nel sito di Trasporto ferroviario toscano, e che collegherà per tutte le domeniche, fino al 22 dicembre, anche Sinalunga con Arezzo. Il ’treno del Natale’ partirà da Sinalunga alle 14.45 con il ritorno previsto alle 19. Una soluzione comoda per chi vuole trascorrere qualche ora nella città aretina per respirare l’atmosfera natalizia la domenica pomeriggio, scendendo in centro (e quindi senza la preoccupazione della ricerca del parcheggio per la propria auto) tra mercatini, giostre, tour, pista sul ghiaccio, installazioni luminose che abbracceranno piazza Grande e i principali monumenti aretini. Per un appuntamento diventato ormai un classico del Natale toscano.

Luca Stefanucci