Un trenino di bambini nell’Entrone con la magia di ’Tutti in carrozza’. Il Palio raccontato ai più piccoli

Ci sarà un trenino, nell’Entrone, per la gioia di tutti i bambini. Perché la fantasia può diventare realtà: si chiama ‘Tutti in carrozza-Il Treno delle Contrade’ la pubblicazione firmata da Elena Cardaioli, edita da Il Leccio, dedicata ai piccoli senesi, perché possano avvicinarsi in maniera semplice e divertente al mondo delle Contrade. È una filastrocca, ‘Tutti in carrozza’, con riferimenti ai motti, agli stemmi e ai rioni e con protagonista gli animali del Palio rappresentati in maniera simpatica e originale.

È una pubblicazione per piccoli dai 3 ai 7 anni, che lega il presente al passato, un richiamo a quei vecchi stornelli che risuonavano nei rioni tanto tempo fa. Le illustrazioni sono di Caterina Manganelli: proprio l’artista senese questo pomeriggio, alle 17, accoglierà i bambini nel cortile del Podestà insieme alla collega Marianna Gepponi per colorare e disegnare tutti insieme. Non mancheranno truccatori e proiezioni di tavole animate.

‘Tutti in carrozza-Il Treno delle Contrade’, che ha ricevuto il patrocinio del Comitato Amici del Palio e l’autorizzazione del Consorzio per la Tutela del Palio, sarà poi disponibile nella casina de Il Leccio, allestita pe il Mercato nel Campo. E non sarà l’unica novità lanciata dalla casa editrice per questo Natale 2024. La linea di ‘O gioco o do noia’, che tanto successo ha riscosso in ogni sua uscita, si è arricchita con il ‘Memory delle Contrade’. Nelle tessere del classico gioco da tavola, di abbinamento mnemonico, in questa speciale e senesissima edizione, sono disegnati gli animali degli stemmi: graficamente molto colorato, il gioco presenta linee semplici ed essenziali, in grado di attirare l’attenzione anche di bimbi in età prescolare; la scatola, che contiene anche sticker da attaccare, ha la forma di un cubo e può essere trasportata con facilità.

Nella casetta de Il Leccio in Piazza, oggi, domani e domenica, i senesi potranno trovare anche un’altra chicca: una versione dei ‘tamburini’ delle diciassette Contrade, firmati da Guido Bellini, più piccola di quella tradizionale. Un gadget, più che una scatola. Tre iniziative editoriali made in Siena, quelle de Il Leccio. "È tutto pensato e fatto sulle lastre – sottolinea Carlo Covati –, una cosa di cui siamo particolarmente orgogliosi".

