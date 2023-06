"Un trasloco solo temporaneo" Buonconvento, i carabinieri si trasferiscono a Monteroni

di Marco Brogi

"Purtroppo, per problemi strutturali, la caserma dei carabinieri di Buonconvento sarà momentaneamente trasferita al comando di Monteroni d’Arbia". La notizia del provvisorio trasloco a Monteroni della stazione dei carabinieri era nell’aria da tempo.

A ufficializzarla è stato il colonnello Angelo Pitocco, comandante provinciale dell’Arma, in un incontro con la popolazione che si è svolto venerdì sera al teatro dei Risorti. Un incontro pensato proprio per informare la cittadinanza dell’ormai prossimo trasferimento della caserma e al quale sono intervenuti anche il sindaco Riccardo Conti e il maresciallo maggiore Claudio Brincat, comandante della stazione.

"Non c’erano le condizioni per restare nell’attuale sede – ha spiegato ancora il colonnello Pitocco –. Si tratta, tuttavia, di un trasferimento provvisorio. Appena avremo una nuova sede torneremo a Buonconvento. Sottolineo che continueranno a essere garantiti i servizi di controllo e presidio. I carabinieri da questo territorio non se ne andranno e la stazione dell’Arma non sarà certo soppressa. Ripeto: appena sarà possibile, il paese riavrà la sua caserma". Il colonnello Pitocco aggiunge un particolare che sicuramente farà piacere alla comunità: "In un futuro che mi auguro non lontano – ha detto – concorderemo con la cittadinanza un giorno o due alla settimana per ricevere, in una apposita struttura a Buonconvento, le eventuali denunce".

Da parte sua il sindaco Riccardo Conti ha ribadito il suo rammarico per il trasferimento della caserma. "Sono amareggiato – ha affermato – abbiamo fatto tutto quello che potevano fare, mettendo a disposizione dell’Arma l’edificio di via Soccini, di proprietà del Comune, che ha ospitato il comando dell’Arma a Buonconvento fino ad oggi. Il Comune farà la sua parte e darà il suo sostegno alla realizzazione della nuova sede".

Sono ormai 13 anni anni che il comando dei carabinieri di Buonconvento ha lasciato la storica sede di via Dante Alighieri, edificio di proprietà della Provincia dichiarato inagibile, per trasferirsi in via Soccini, nel centro storico. Un antico palazzo che a breve non ospiterà più la caserma dei carabinieri, che fa le valigie con destinazione il comando di Monteroni d’Arbia.