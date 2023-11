Un tesoro all’Osservanza. La pala di Sano di Pietro collocata nella basilica

Da ieri mattina la pala di Sano di Pietro, raffigurante l’Incoronazione della Vergine fra i santi Francesco, Girolamo, Bernardino e Agostino, è tornata a splendere nella prima cappella a destra dell’altare maggiore della basilica dell’Osservanza di Siena. Un importante risultato ottenuto grazie al progetto – pensato da Alessandro Bagnoli – di ricomposizione pittorica dell’opera, reso possibile dal finanziamento dell’azienda Pianigiani Rottami e del Rotary Club Montaperti, con la collaborazione dell’associazione Amici della Pinacoteca Nazionale di Siena e l’adesione di Arcidiocesi, Pinacoteca Nazionale e Opera del Duomo.

L’opera d’arte sarà valorizzata grazie anche alla sistemazione in una cappella fresca di imbiancatura e dotata di un moderno impianto di illuminazione. La pala di Sano di Pietro ha sostituito quella con la Madonna e il Bambino fra i Santi Ambrogio e Girolamo Vanza di Siena, e presto entrerà a far parte del catalogo delle opere della Pinacoteca Nazionale di Siena, dove sarà ricongiunta alla predella figurata. Non finisce qui, perché la complessa operazione sarà al centro di una serie di iniziative di promozione culturale incentrate sul patrimonio artistico della Pinacoteca e che culmineranno in una mostra sull’arte della stagione tardogotica senese che si terrà nel museo di San Pietro all’Orto a Massa Marittima.

Ieri, come detto, l’atto ufficiale della collocazione, alla presenza dei frati della Basilica dell’Osservanza, di Antonietta Pianigiani, per la Pianigiani Rottami, e Donatella Capresi, presidente dell’Associazione Amici della Pinacoteca Nazionale di Siena. Un momento che segna il successo della sinergia tra privati, istituzioni religiose e associazionismo a favore del recupero e della tutela del patrimonio artistico del territorio, una partnership che si spera possa col tempo condurre ad ulteriori importanti passi.

"Sono lieto di accogliere un quadro – ha detto a margine della presentazione frate Domingo Plata Perez, guardiano e parroco della Basilica dell’Osservanza – che colpisce noi cristiani, grazie al quale possiamo contemplare l’incoronazione bellissima di Maria santissima. Spero che iniziative come questa diano l’opportunità di avvicinare alla Chiesa e a Dio non solo i parrocchiani ma anche i tanti turisti che arrivano da ogni parte del mondo".