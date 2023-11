Un secolo di Accademia Chigiana. Tre giorni di incontri e concerti

"Esattamente un secolo fa, il 22 novembre 1923, il giorno di Santa Cecilia, il conte Guido Chigi Saracini inaugurava con il suono del nuovo organo appena terminato, su progetto di Carlo e Francesco Vegezzi Bossi, il Salone dei Concerti nel cuore del suo palazzo in via di Città, che da quel momento sarebbe diventato un tempio della musica, punto di riferimento per la musica occidentale degli anni a seguire".

Con queste parole l’Accademia Chigiana si prepara ad aprire domani una serie di eventi speciali per celebrare la ricorrenza, ripartendo proprio da quell’organo, rimasto inutilizzato per oltre vent’anni, e adesso restituito alla musica dopo un importante e complesso lavoro di restauro. Domani alle 11 nel Salone dei Concerti sarà presentato il documentario di Marta Teodoro ed Elisabetta Foti ‘Micat in Vertice: l’Accademia Musicale Chigiana’, una produzione Rai Cultura che racconta un secolo di musica. Alle 15 il convegno internazionale ‘Chigiana100: formazione, ricerca e produzione musicale dal Novecento al futuro’, che riprenderà giovedì alle 9.30 a Palazzo Sansedoni e venerdì dalle 9.30 a Palazzo Piccolomini.

Il convegno, a cura di Stefano Jacoviello, porterà a Siena grandi personalità come Pierre Audi, direttore del Festival di Aix-en-Provence, Stefan Gies, presidente dell’associazione dei conservatori europei, Elizabeth Gutjahr, rettrice della Mozarteum Universität Salzburg, Michael Haefliger, direttore del Festival di Lucerna, Janet Elizabeth Ritterman, ex direttrice del Royal College of Music di Londra, Cristian Della Chiara, direttore generale del Rossini Opera Festival, Pier Luigi Ledda, direttore dell’Archivio Storico Ricordi, e in collegamento da Melbourne Ahmad Sarmast, fondatore dell’Afghan National Institute of Music. E ancora musicologi e critici, tra cui Renzo Cresti, Susanna Pasticci, Enrico Girardi, Alessandra Carlotta Pellegrini, Gianfranco Vinay.

Ogni giornata si concluderà con un concerto. Domani alle 21 ai Rinnovati le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi interpretate da Uto Ughi e l’Orchestra da Camera ‘I Filarmonici di Roma’. Giovedì e venerdì alle 21 nel salone di Palazzo Chigi Saracini il suono dell’organo appena restaurato, con due concerti di Bernard Foccroulle, introdotti dalla guida all’ascolto di Nicola Sani, direttore artistico della Chigiana, e di Cesare Mancini, organista, maestro di cappella della Cattedrale di Siena.

Riccardo Bruni