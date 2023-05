Un quadrangolare per beneficenza Vincono i veterani della Colligiana

Da un quadrangolare over 55, una donazione alla Misericordia di Castellina in Chianti. Merito del Memorial calcistico dedicato al massaggiatore Luciano Ferrara e al giocatore Nigro Ferroni, figure amate dagli sportivi del Chianti e della Valdelsa. A Castellina, al termine delle gare a sette, hanno vinto i veterani della Colligiana (nella foto la premiazione da parte di Marcello Bucciarelli, per gli organizzatori, al dirigente biancorosso Enzo Menichetti) che hanno battuto in finale i gialloverdi di casa. Terzo lo Staggia, quarto il Poggibonsi. Un appuntamento dal sapore anche del ritrovo di atleti di un tempo. Per la Colligiana, Gambelli, Funaioli, Gennai, Pisaneschi, Cianetti, Pini, Mezzedimi, Garfagnini, Panichi, Bocci G., Bocci R., Bencini, Lorenzetti, Luise, Secchi, Vaggelli, Sezzatini, Siragusa. Direttori tecnici, Aleandro Aiazzi e lo stesso Menichetti. Sugli spalti Leonardo Semplici, mister dello Spezia che ha legato il proprio nome al Castellina dell’Interregionale. Tra i presenti Andrea Pepi, Stefano Guidarelli, Massimo Fusci, Maurizio Targi, Andrea Bonifacio e tanti altri.

Paolo Bartalini