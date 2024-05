Un progetto di educazione civica. Coinvolte tutte le scuole di Colle

Un Teatro del Popolo luogo di incontro del mondo della scuola di Colle. La Costituzione al centro della scuola e della vita scolastica, questo il motivo. Ieri, infatti, è stata l’occasione per presentare i progetti di tutte le classi quarte e quinte delle scuole primarie realizzati con il percorso ‘Abbiccì della Costituzione’. Si è trattato di un progetto di educazione civica dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione tra assessorato all’istruzione e biblioteca comunale, che è nato, in parte, dal festival della lettura ‘Abbiccì Leggiamo Insieme’. Il progetto ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare sui principali temi in materia di diritti e doveri posti dalla Costituzione, si è avvalso, inoltre, della collaborazione dell’autrice Anna Sarfatti e dell’Anpi. Al Teatro del Popolo ad aprire la mattinata l’intervento di Anna Sarfatti, a seguire l’Anpi e poi la presentazione degli elaborati fatta dai docenti insieme ad alcuni alunni. Hanno partecipato le classi quarta e quinta del primo circolo A. Salvetti (Buonriposo e XXV Aprile) e per il secondo circolo Arnolfo di Cambio (Sant’Andrea) e le Ancelle. La prima fase del progetto ha previsto la formazione degli insegnanti a cura di Anna Sarfatti organizzando il lavoro da svolgere in classe con gli alunni. Nella seconda fase gli insegnanti seguendo le linee guida e la bibliografia fornite da Anna Sarfatti, hanno lavorato con gli alunni sulle tematiche concordate inerenti alla Costituzione. Un giornalino, video, ma anche una ‘costituzione della scuola’, musical e cartelloni; questi solop alcuni dei lavori fatti dagli alunni colligiani. Gli insegnanti e gli studenti per tutto l’anno scolastico hanno lavorato con dedizione a questo progetto ed hanno ricevuto anche il supporto dell’Anpi che è intervenuta nelle classi con degli incontri formativi per docenti e alunni. Non è mai troppo presto per educare alla cittadinanza e che un cittadino consapevole è colui che fin da piccolo coglie e opera nella vita quotidiana l’applicazione dei principi della Costituzione. Questo è il principio che ha guidato il progetto che è stato molto apprezzato anche dalle famiglie, che erano presenti in gran numero al Teatro del Popolo. L’obiettivo è stato anche quello di far capire agli alunni l’importanza della Costituzione ed il suo contenuto. Facendo capire ai piccoli colligiani come e quando la Costituzione trova una concreta presenza nella loro vita quotidiana. Esperienze di questa tipologia fatte da bambini rimangono impresse per sempre e sono un modo per rispettare la Costituzione e farla rispettare, ponendo, così, al centro della formazione la nostra Carta.

Lodovico Andreucci