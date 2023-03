Un palazzo con 20 alloggi L’acquisto di Siena Casa

Un nuovo immobile nel Comune di Sena, con un minimo di 15 appartamenti e un massimo di 25, per nuovi alloggi popolari: sarà il prossimo acquisto di Siena Casa. A darne notizia il presidente dell’azienda partecipata del Comune e delle altre amministrazioni della provincia, ospite dell’evento culturale organizzato dall’Acr Siena lo scorso week-end. "Siamo al lavoro per individuare il palazzo più adeguato – ha spiegato Martini –, poi partiremo con i lavori e le assegnazioni". Rispondendo alle domande del responsabile dell’area comunicazione della Robur, Andrea Bianchi Sugarelli, Martini ha spiegato la mission di Siena Casa.

"Stiamo lavorando per andare incontro alle esigenze degli inquilini e per dare risposte alle tante richieste di alloggi che riceviamo. Nell’ultimo avviso le domande furono 700, per il bando 2023-2027 si può arrivare a mille. Fra Siena e provincia, ogni anno si rimettono in circolo circa 100 appartamenti tutti ristrutturati". Non mancano però i problemi. "I minori introiti degli affitti – ha spiegato Martini –, non ci permettono di intervenire subito nelle risistemazioni. Inoltre, ogni anno dobbiamo far fronte alle morosità per tante bollette: per questo andiamo incontro ai nostri affittuari favorendo pagamenti rateali fino a 12 mesi o anche 24 senza interessi od oneri".

"Purtroppo stiamo assistendo anno dopo anno ad una diminuzione dei redditi che abbassa gli Isee e quindi gli affitti – ha aggiunto –. Il rischio è quello di fermarsi nei servizi. Nelle case popolari si va dall’alloggio a 40 euro per famiglie con stipendi bassissimi fino ad un massimo di circa 250 euro di pigione mensile per chi ha introiti totali di massimo 35mila euro relativamente all’indicatore Isee. La media degli affitti è di 104 euro. C’è poi la gestione dei canoni concordati che sono comunque inferiori a quelli di mercato".

"A causa della crisi economica e soprattutto della bolla generata dal Bonus 110 per cento che ha fatto crescere i costi, abbiamo sospeso lo sviluppo di edilizia popolare in Viale Bracci che prevedeva la costruzione di 33 nuovi alloggi. Per questo abbiamo presentato una manifestazione di interesse per l’acquisto di un immobile terra-tetto" ha chiuso il presidente di Siena Casa.