Un orto in ricordo di Leo Le iniziative per il giovane vittima della strada

di Massimo Cherubini

Leo morì tragicamente (investito da un Suv che stava effettuando un sorpasso) nel giorno del suo 31esimo compleanno. La famiglia di Leonardo Lorenzoni, a un anno dalla disgrazia, ha costituito una Fondazione e ora lo ricorda con una serie di iniziative. La prima è la realizzazione, grazie alla concessione da parte della diocesi di un ex campetto di calcio, di un orto sociale che nasce in via Hamman, poco distante dall’ingresso del Parco Museo Minerario dell’Amiata.

"La diocesi – dice Alberto il padre di Leonardo – ci ha concesso questo ex campo di mini calcio Qui abbiamo realizzato un orto sociale, lo abbiamo sistemato, realizzando diversi box e vi abbiamo piantumato alberi da frutto: mirtilli, lamponi, fragole, ortaggi. Li regaleremo, ma nel prossimo futuro, tutti potranno piantare nelle aiole libere colture proprie e utilizzare il raccolto come desiderano".

"Mio figlio – ricorda Alberto – frequentava Scienze forestali all’Università di Firenze. Gli mancavano un esame e la tesi per laurearsi. Aveva la grande passione per le piante, le colture e il settore agricolo e per di più lavorava all’Horto Sapiens, un locale del luogo dove si possono degustare vini e prodotti tipici: una passione che abbiamo voluto rafforzare, per ricordarlo".

Non è la sola iniziativa per ricordare Leonardo deceduto sulla strada del Cipressino, nel comune di Castel del Piano, mentre tornava ad Abbadia San Salvatore dopo una mezza giornata di mare. La tre giorni in suo ricordo, dopo l’inaugurazione dell’Horto prevede una partita di calcio tra squadre amatoriali (dove Leonardo ha giocato per anni) che si giocherà allo stadio comunale di Abbadia San Salvatore giovedì 15 giugno alle 17.

In suo ricordo anche un torneo di tennis, organizzato dal circolo del posto, una passeggiata nel bosco di faggi dell’Amiata con Daniele Coppi (venerdì 16 giugno alle 16) Ogni serata, dalle 19.30, street food in piazza Fratelli Cervi e concerti di diversi gruppi musicali: Nuova Arcadia mercoledì 14, La Valletta Sound e Mamaskin, giovedì 15, la Tresca, Capatost e dj Kartika Club, venerdì 16. Il tutto in attesa che la giustizia faccia il suo corso. Il conducente del Suv (posto sotto sequestro dalla procura della Repubblica di Grosseto) è stato rinviato a giudizio. Anche se una sentenza che non potrà mai restituire Leonardo, un ragazzo assai conosciuto e benvoluto in tutta l’area amiatina.