"Un momento doloroso alleviato dalle cure a Villa San Bernardino"

"Nelle ultime settimane purtroppo abbiamo avuto due lutti molto vicini: sono scomparse nostra madre e nostra zia, giunte al termine del loro percorso di vita", scrive una famiglia senese con l’intento di ringraziare chi l’ha accompagnata nell’inevitabile finale. "Un momento doloroso - prosegue la lettera –, ci preme dire alleviato dalle cure e dalle attenzioni che hanno ricevuto nella residenza assistita di Villa San Bernardino, fuori Porta Romana, a Siena. Desideriamo esprimere un sincero e profondo ringraziamento per l’amorevolezza, la cura e la dedizione con cui sono stati assistite la cara mamma e la cara zia: professionalità e gentilezza sono sempre state presenti in ogni momento, anche nei giorni più difficili e questo per noi è stato di grande conforto. Il rispetto e l’attenzione ci hanno dato la serenità di sapere che erano in buone mani, per noi un sostegno inestimabile".