Un milione di euro per le strade. Affidati i lavori in via Senese

Stop alle buche e traffico più sicuro. Nuovo asfalto per sette importanti strade di Poggibonsi. Un pacchetto di interventi da un milione e 100mila euro in tutto stanziati con una variazione di Bilancio approvata il 30 settembre scorso in consiglio, con cui il Comune ha di fatto raddoppiato i fondi destinate alla viabilità. I lavori in questione sono già stati affidati e partiranno a breve. La prima tranche, per un totale di 750mila euro, comprende la ripavimentazione di strade molto transitate e usurate il tratto di via Senese da via Puccini a via Montenero (in questo caso si tratta del completamento di un intervento già effettuato), con rifacimento delle fognature, una parte di via Montenero, via Liguria e una porzione di Largo Friuli, via Carducci nel tratto dei 100 passi e via delle Pancole da via Marmolada al bivio per Gavignano. Altra opera pubblica sulla rampa di lancio, la manutenzione straordinaria della strada di San Lucchese, l’antico percorso in mattoni che porta alla basilica.

"Stanno per concretizzarsi rilevanti investimenti che presto diventeranno cantieri – afferma la sindaca Susanna Cenni – Come previsto nel programma di mandato abbiamo voluto dedicare attenzione al piano di asfaltature con lo stanziamento di risorse utili". "L’investimento – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Fabio Carrozzino – riguarda prima di tutto il necessario completamento di via Senese, dove una parte del lavoro è già stato realizzato in precedenza. Insieme a via Senese altri interventi interesseranno altre strade del territorio che ne hanno necessità, sempre in base alle priorità riscontrate e alle risorse disponibili".

Per l’inizio dei lavori è questione di giorni. La tempistica dei lavori è ancora da definire. Sarà conseguente all’interlocuzione con i gestori dei sottoservizi. Come dire, insomma, che salirà il livello di sicurezza delle strade cittadine ma anche della zona industriale, visto che il restyling interesserà anche via Liguria, nell’area artigianale di Drove. Particolarmente atteso anche il maquillage della suggestiva strada di San Lucchese. "Anche raccogliendo le esigenze emerse dai residenti– commenta Carrozzino – abbiamo stanziato le risorse per riqualificare questo percorso che rappresenta un elemento di collegamento importante con l’area della Fortezza. Un progetto che a sua volta si inserisce all’interno di un più vasto programma di riqualificazione del centro storico e delle aree vicine".