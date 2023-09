Un laboratorio al Parco minerario. Giornata dedicata ai più giovani

’Il laboratorio del colore nella notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Cinabro: un filo rosso tra i Monti dell’Uccellina e il Monte Amiata’. È il tema di un’iniziativa che prende il via da una idea del Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore, che, negli anni, si è ampliata con l’apporto del gruppo di ricerca del dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena. Il colore rosso del cinabro fu per primo l’elemento che portò a cercare questo minerale raro quanto tossico. Tuttavia, il cinabro venne presto sfruttato anche per il suo contenuto di mercurio, elemento che, rimanendo in tema di colori, ci porta all’argento vivo". Domani pomeriggio - dalle 16 alle 20 - al museo di Storia maturale della Maremma di Grosseto i ricercatori di preistoria e gli operatori del Parco Museo Minerario dell’Amiata animeranno Museolab: ’Laboratorio di pittura per bambini e ragazzi’. Si tratta di un "evento particolare - si spiega in una nota - all’interno della notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori".