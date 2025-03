Un incontro pubblico sul Piano Strutturale

Un’altra occasione, nel quadro degli incontri Poggibonsi, per tratteggiare il futuro della città. In programma martedì prossimo, 1 aprile, alle 18 presso la Sala Conferenze di Accabì, un nuovo incontro pubblico per condividere temi, strategie e informazioni sul Piano Strutturale adottato in Consiglio Comunale e attualmente nella fase di pubblicazione per accogliere eventuali osservazioni.

Come previsto della normativa in materia, dopo l’adozione in Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione dell’avviso sul bollettino regionale (BURT), si è aperta la fase utile per presentare le osservazioni. Il termine è il 14 aprile e la documentazione di Piano è disponibile sul sito del Comune - come si spiega dalla stessa amministrazione - ed è depositata presso gli Uffici Comunali. Stanno già arrivando alcuni contributi. Per agevolare il confronto e la presentazioni di ulteriori contributi, è fissato dunque per martedì alle 18 da parte del Comune un ulteriore momento per approfondire temi e strategie del Piano ma anche per informare sulle modalità di presentazione delle osservazioni. L’incontro segue altri confronti che si sono svolti in queste settimane con le associazioni di categoria, i professionisti, i privati cittadini che hanno voluto e vogliono fornire il loro apporto in proposito, e il tavolo del Patto per lo Sviluppo. E’ già promosso presso le categorie e gli Ordini professionali ed è aperto a tutta la città. Completata l’attuale fase delle osservazioni seguiranno le controdeduzioni in Consiglio Comunale a Poggibonsi e poi anche gli altri passaggi previsti, che termineranno con l’approvazione definitiva dello strumento chiave per il disegno della Poggibonsi di domani, sempre ad opera dell’assemblea cittadina.