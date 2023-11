"Un grande orgoglio". Lo chef Trovato esulta

Gaetano Trovato, chef e proprietario di Arnolfo a Colle, confermandosi il più titolato in provincia di Siena convalida anche la doppia stella. Conquistando il più prestigioso degli special awards ad personam, il Mentor Chef ed ha ottenuto anche il premio Passion Dessert 2024. "Sono sempre stato orgoglioso di rappresentare la nostra provincia, anche perché lo merita – afferma lo Chef – Felice di fare da traino per la ristorazione del nostro territorio, cerco di lanciare degli stimoli per migliorarsi. Stiamo raggiungendo un livello di turismo enogastronomico altissimo, di pari passo alla produzione di vini eccellenti". "Oggi è di dominio pubblico – commentando il premio Mentor Chef – prima lo sapeva il gruppo degli arnolfini e pochi altri. Sono in molti ad aver fatto una carriera professionale con una propria identità e raggiungendo il successo. È una grande soddisfazione. Divulgare agli altri il proprio sapere è unico. Agli arnolfini dico che io posso dargli una pacca sulla spalla, incoraggiamento ed insegnamenti, ma ognuno di loro deve applicare la propria personalità". "Sono sempre stato appassionato di dessert – afferma lo Chef riferendosi al premio Passion Dessert 2024 – Questo mio amore ho cercato di trasmetterlo al mio pasticciere Michele Fanucchi. È una situazione che definire di vera artigianalità. Un’attenta produzione e studio dal grissino alla piccola pasticceria. Una bella responsabilità". "La prospettiva è quella di continuare a ideare nuovi progetti – conclude Trovato – Un momento da gustare anche una volta all’anno anche per il nostro cliente senese. Per questo continuo a caldeggiare per una serata speciale e direi che vale la pena fare una deviazione a Colle, che ora è diventata una città abbastanza attraente per l’enogastronomia".

Lodovico Andreucci