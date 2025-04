Un fine settimana speciale per l’arte a Siena

Un lungo fine settimana di eventi, per la Pinacoteca Nazionale di Siena, Palazzo Chigi e Villa Brandi. Due giorni in cui i Musei Nazionali di Siena inaugurano un mese importante, sul piano anche delle presenze turistiche, offrendo diverse opportunità di vista per le stanze che custodiscono alcune delle opere d’arte più iconiche e identitarie della città e del suo territorio.

Ma il focus principale resta quello rivolto ai senesi, da parte del direttore dei Musei, lo storico dell’arte Axel Hémery, affinché possano approfittare di giorni festivi e relativi ponti per conoscere o ritrovare queste tracce del loro passato artistico.

Conferenze, incontri, aperture gratuite e visite accompagnate compongono l’offerta di questo primo weekend del mese, che oggi (sabato 5 aprile) propone in Pinacoteca l’appuntamento con ‘MostraSI.

Racconti e dialoghi d’arte’, il ciclo di incontri ideato dall’Università per Stranieri di Siena. Marco Campigli ed Emanuele Zappasodi dialogano con Thomas Bohl, curatore della mostra, per ‘Revoir Cimabue-Aux origines de la Peinture Italienne’.

La conferenza si terrà alle 11.30 nella Sala del Cenacolo della Pinacoteca, in via San Pietro. Domani, invece, si rinnova l’appuntamento con ‘Domenica al Museo’, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, la prima domenica del mese, in tutti i musei statali e coinvolge a Siena, oltre alla Pinacoteca, anche Villa Brandi a Vignano e il Museo Archeologico del Santa Maria della Scala. La Pinacoteca sarà aperta gratuitamente dalle 9 alle 13.30, mentre il Museo Archeologico seguirà l’orario del complesso del Santa Maria della Scala (dalle 10 alle 19).

Villa Brandi aderisce, inoltre, alle Giornate Nazionali delle Case Museo dei Personaggi Illustri Italiani, promosse dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, in programma domani. Il personale dei Musei Nazionali di Siena effettuerà delle visite accompagnate gratuite agli interni della villa e al giardino.

Nel corso della visita sarà possibile scoprire la vita nella dimora suburbana della famiglia Brandi, la figura di Cesare Brandi, il suo rapporto con Siena e con gli amici artisti e intellettuali che frequentavano la villa di Vignano. Sarà possibile scegliere tra tre turni di visita: dalle 9, dalle 10.30 e alle 12.

In questo caso la prenotazione obbligatoria e può essere fatta direttamente online. Per tutte le altre informazioni necessarie è possibile scrivere a [email protected].

Un fine settimana dunque all’insegna della grande cultura offerta dalla Pinacoteca Nazionale di Siena, Palazzo Chigi e Villa Brandi dove si potranno gustare incontro, visite guidate e aperture straordinarie. Un’offerta per i turisti ma anche per i senesi che possono riscoprire luoghi storici della città.

Riccardo Bruni