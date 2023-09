Un docu-film su Chiarodi Girolomoni a Montepulciano

Nuovo appuntamento del ciclo di incontri "Essere lago", in programma il 16 settembre al Centro visite all’interno della riserva naturale. In programma una tavola rotonda sulle nuove pratiche agricole compatibili e rispettose del delicato ecosistema del Lago di Montepulciano e la proiezione di un video-documentario sulla figura di Gino Girolomoni. Alle ore 11 la tavola rotonda su "Nuove pratiche agricole per difendere il nostro territorio: l’agricoltura attorno al lago". Alla conferenza, organizzata dall’associazione "Amici del Lago di Montepulciano" e da Legambiente, interverranno Emanuele Marchi di Coldiretti, Angelo Gentili, responsabile nazionale agricoltura di Legambiente e Giuseppe Paolini, Presidente Provincia Pesaro Urbino, sindaco del Comune di Isola del Piano. Alle 15, il Docufilm "Dalla Semina al Cielo"