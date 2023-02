Un concorso per raccontare il centro commerciale

Il centro commerciale naturale di Chianciano Terme lancia un appello alle diverse zone commerciali per promuovere la loro partecipazione. L’obiettivo? Far arrivare proposte in modo da creare un progetto di eventi congiunto. L’invito a partecipare è aperto a tutti gli attori che hanno qualcosa da dire in merito. "Puntiamo moltissimo alla costruzione di una comunicazione, facile, veloce ed efficiente che possa veicolare le informazioni su quanto ancora di buono e bello i nostri luoghi (e le nostre aziende) possano offrire" ha spiegato il presidente Sergio Casadei.

Per quanto difficile risulti perseguire gli obiettivi che il consiglio direttivo ed io ci siamo prefissi, per quanti ostacoli troveremo sul nostro cammino di una cosa siamo certi, che nonostante tutto, la volontà di mettersi in gioco sottraendo tempo e risorse al lavoro e alla vita privata sia oltremodo la cosa giusta da fare".

Casadei non nasconde le difficoltà. "Ci sono arrivati – spiega ancora – molti stimoli e questi ci sono serviti ad aprire e sollecitare un dialogo con chiunque avesse voglia di esprimere la propria opinione chiedendo una partecipazione concreta alla progettualità relativa all’anno in corso; l’idea della condivisione con tutti gli attori in gioco è alla base dei nostri intenti".

Il calendario delle attività e degli eventi per il 2023 sarà reso pubblico a breve, i commercianti del centro storico hanno già avanzato delle indicazioni concrete.

Anna Duchini