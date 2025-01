Un americano acquista la griffe di Valdipiatta

avvocato americano Michael L. Cioffi, già proprietario di Monteverdi Tuscany, raffinato albergo diffuso nel comune di Sarteano, è il nuovo proprietario della tenuta Valdipiatta, una delle griffe storiche del Vino Nobile di Montepulciano, negli anni Ottanta acquistata da Giulio Caporali e condotta, fino a oggi da Miriam Caporali, che resterà in azienda come direttrice generale, e che continuerà a gestire quotidianamente la cantina, come ha fatto suo padre prima di lei. Per l’avvocato americano Cioffi e per Valdipiatta si tratta di "un investimento strategico da oltre un milione di euro e l’ampliamento dei vigneti per celebrare vent’anni di amicizia e passione per il territorio".