Ultimo saluto a ’Bara’. Il ’Roncalli’ ai funerali

Certaldo si è fermata per l’ultimo saluto a Leonardo Gozzi. Meste cerchie di ragazzi hanno affollato la chiesa di San Tommaso, mentre altri gruppi, giovani e adulti, conoscenti e amici, aspettavano fuori, in piazza Boccaccio in gran parte occupata dal cantiere. Come segno di appartenenza, tra i coetanei e i compagni di scuola di Leonardo, sono stati scelti gli zainetti in spalla, le felpe con il cappuccio tirato su, le magliette bianche con le scritte a pennarello "Bara vive", dal nomignolo del sedicenne strappato all’affetto dei suoi cari una settimana fa, in un terribile incidente. "Il tuo sorriso stampato nei nostri ricordi", si legge in una t-shirt candida, come i palloncini che si sono alzati in volo al passaggio del feretro. Testimonianze autentiche, segnali di conforto che non possono purtroppo restituire alle comunità della Valdelsa la gioia di vivere di Leonardo, il suo essere generoso animatore per le compagnie del suo piccolo e grande universo. Ma quegli interminabili abbracci, tra gli occhi arrossati dalle lacrime, hanno donato un forte messaggio di sostegno a babbo Giampiero e mamma Stefania, distrutti dal dolore. L’Istituto Roncalli di Poggibonsi – Leonardo frequentava la classe terza del corso Elettronica – ha partecipato alle esequie con ognuna delle sue componenti, a cominciare dalla dirigente Monica Martinucci, con gli insegnanti, il personale e gli allievi che sabato si erano radunati di fronte al plesso di Calcinaia, a conclusione delle lezioni. "Abbiamo effettuato un minuto di silenzio in tutte le aule, nel triste giorno del funerale", ha fatto sapere la scuola, mentre sul sagrato i presenti formavano due ali quasi a proteggere Leonardo nel viaggio finale. Poi la preghiera del parroco e un ultimo fiore.

Paolo Bartalini