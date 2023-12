"Ultimi Giorni per Candidature a Presidente e Cda Fondazione Santa Maria della Scala"

Siamo agli sgoccioli della scadenza del bando per le candidature alle nomine di presidente, vicepresidente e tre membri del cda della Fondazione Santa Maria della Scala e del bando per la nomina del presidente del Collegio dei revisori. La scadenza di entrambi i bandi è il 15 dicembre, due settimane prima della fine del mandato dell’attuale presidente Lucia Cresti. Una settimana fa il Comune ha ampliato la modalità di presentazione delle candidature per consentire una più ampia partecipazione ai bandi, consentendo la consegna delle candidature oltre che tramite la procedura online anche con consegna a mano all’ufficio protocollo e per posta certificata. Ai sensi dell’articolo 9 dello statuto, il socio fondatore della Fondazione è il Comune, al quale spetta la nomina e la revoca del Consiglio di amministrazione e degli organi di controllo. Nell’agosto del 2021 erano stati nominati il presidente e quattro componenti del Cda in rappresentanza del Comune, dalla giunta De Mossi. Successivamente, nel novembre 2021 era stato designato il vicepresidente. Il Cda e il collegio sindacale erano invece stati nominati in via transitoria fino al 31 dicembre 2023. Mentre il Collegio dei revisori è composto da tre membri; il presidente è nominato dal Comune e due sindaci effettivi sono nominati dall’assemblea generale, uno su designazione del Mibac e uno dell’Ordine dei commercialisti di Siena.

Le candidature, che devono essere accompagnate da una sintetica motivazione e indirizzate al sindaco Nicoletta Fabio, possono essere proposte da ogni consigliere comunale, le Università, la Camera di Commercio, gli ordini professionali, le associazioni sindacali e di categoria con sede nel territorio e le altre associazioni che operano da almeno due anni in provincia.