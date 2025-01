Ultime visite al cantiere del Buongoverno. Ecco turni e modalità di prenotazione

Ultimi giorni per visitare il cantiere del Buongoverno (fino a domani) all’interno del Museo Civico. Sono previsti sei turni di visita giornalieri dal lunedì alla domenica nei seguenti orari: alle 10.30, alle 11.15, alle 12, nel pomeriggio alle 14.45, alle 15.30 e alle 16.15. Ogni turno di visita è consentito a un massimo di otto persone ed ha una durata di trenta minuti circa. Si svolge con l’accompagnamento di una guida turistica autorizzata il cui costo è compreso nel ticket di accesso. Non è ammessa la visita al cantiere priva di accompagnatore. Le prime due visite del lunedì mattina si svolgono in lingua inglese. E’ possibile l’acquisto on line; le prenotazioni possono essere effettuate tramite il servizio Sistemi Informatici del Comune inviando una e-mail a [email protected], è necessario specificare il numero dei partecipanti, se sono residenti nel Comune di Siena, un recapito telefonico e il giorno desiderato per la visita. In alternativa, è possibile prenotare telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, chiamando i numeri 0577/292614-15. Le prenotazioni dovranno essere saldate anticipatamente secondo le modalità che verranno comunicate al momento della prenotazione.