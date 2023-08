Uffici postali aperti anche d’estate Piazza Matteotti con orario continuato

In estate Poste Italiane garantisce i servizi grazie ad una continuità operativa in tutti gli uffici postali di Siena. In particolare, fino al 12 agosto, la sede di piazza Matteotti nel capoluogo resterà regolarmente operativa con orario continuato fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35). Per tutto il periodo, inoltre, l’apertura ’doppio turno’ sarà garantita anche dall’ufficio postale di via Socrate Sardelli a Poggibonsi, tranne che dal 7 al 11 agosto, periodo durante il quale l’ufficio sarà a disposizione con orario antimeridiano. Medesima apertura ’mono turno’ per gli altri 4 uffici postali di Siena, eccetto alcune singole giornate: 3 per le sedi di via Dei Pispini e via Mazzini e 10 per via di Città. Per facilitare l’accesso al servizio, i cittadini saranno informati attraverso avvisi negli uffici postali con gli orari e le sedi più vicine aperte, sul sito www.poste.it e le app aziendali. Interamente garantito il presidio nei 15 comuni della provincia che hanno meno di 5mila abitanti con un solo ufficio postale. Si ricorda infine che in provincia di SIENA sono disponibili 50 ATM Postamat, in funzione sette giorni su sette e 24 ore su 24.