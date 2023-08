Il giorno è feriale, ma essendo anche prefestivo il 14 agosto sarà giornata di chiusura per gli uffici comunali di Colle, anche in considerazione del fatto che la vigilia di Ferragosto vede normalmente una sensibile riduzione di afflusso agli sportelli. Sarà, comunque, garantita dalle 9 alle 12 la reperibilità del servizio di stato civile, per il rilascio di permessi di seppellimento al 3351841727.