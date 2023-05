Ucciso da un aliante Disposta una consulenza per capire la dinamica

Dentista fiorentino ucciso da un aliante a Mensanello nell’ottobre scorso: la procura ha deciso di effettuare un accertamento particolarmente approfondito per ricostruire la dinamica dell’incidente che è costato la vita a Pier Giovanni Paoli (nella foto), 65 anni. Che era stato colpito appunto da un aliante in fase di atterraggio riportando ferite così gravi da provocare la morte del medico, subito portato in rianimazione senza mai riprendersi. Erano anche stati donati gli organi.

Il pm Siro De Flammineis ha affidato alcuni giorni fa l’incarico per una consulenza tecnica a 360 gradi che consenta di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e, di conseguenza, anche se sono state adottate le necessarie misure di sicurezza. Se la tragedia si poteva insomma evitare. Unico indagato a seguito della morte di Paoli è il pilota dell’aliante. Sull’episodio svolti accertamenti anche da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.