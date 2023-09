Uccisione dell’orsa Amarena in Abruzzo Minervini nominato perito balistico

Orsa uccisa a fucilate: ci sarà anche un senese a seguire le indagini sull’episodio avvenuto in Abruzzo, che ha portato alla morte dell’orsa Amarena. Il procuratore capo di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, ha nominato due esperti: l’anatomopatologo veterinario Rosario Fico e il senese Paride Minervini, perito balistico di fama internazionale, che in passato si era già occupato di un caso simile: l’uccisione dell’orso a Pettorano sul Gizio, avvenuta nel 2014, sempre causata da un colpo di fucile sparato da un ex operaio Anas, che alla fine delle indagini fu condannato. Minervini, che è anche docente di balistica forense al Master di veterinaria forense presso l’Università Federico II di Napoli, si occuperà del compito di studiare e tracciare l’esatta traiettoria del colpo di fucile che ha ucciso il plantigrado, rispetto alla posizione dell’indagato.